"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 16 февраля.

11-17 февраля – Неделя, посвященная Международному дню книгодарения, в муниципальных библиотеках "Дарите книги с любовью".

13-17 февраля – дни грузинской культуры в Петрозаводске.

15-17 февраля – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 откроется турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд.

15-18 февраля – в концертном зале МОУ "Петровский Дворец" пройдет II Межрегиональный конкурс-фестиваль хореографического искусства "Энергия Севера".

16-17 февраля – в 11.00 на Кургане пройдет чемпионат и первенство Карелии по лыжным гонкам.

8.00 – в Олонце, на трассе аэродрома в д. Нурмолица состоится открытое первенство Карелии по картингу "Кольцо Олонии- 26" (открытие в 10.50).

9.00 – на пл. Советской на наб. Онежского озера пройдет международный зимний фестиваль "Гиперборея-2019".

11.00 – в Доме бокса им. Л. Левина на ул. Шотмана, 38а состоится открытый чемпионат и первенство РК по тайскому боксу.

11.00 – на наб. Онежского озера пройдет II Республиканский фестиваль по скандинавской ходьбе "ScandiKarjala. Легенды Гипербореи" (старт Марша здоровья в 11.10).

11.00 – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 состоится чемпионат и первенство СЗФО по киокусинкай.

13.00 – в спорткомплексе ПетрГУ на ул. Герцена 31Б пройдут всероссийские соревнования по легкоатлетическому 4-хборью "Шиповка юных" среди обучающихся общеобразовательных организаций.

14.00 – в Центре национальных культур и народного творчества РК пройдет День родного языка (совместно с Обществом украинской культуры "Калина").

15.00 – в детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало на ул. Московской, 12 откроется республиканский фестиваль "Семейные ансамбли".

16.00 – в манеже ПетрГУ на Герцена, 31б состоятся Всероссийские соревнования по легкой атлетике "Шиповка юных".

17.00 – в детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайском 4-а закроется Международный фестиваль-конкурс юных композиторов им. А.С. Белобородова "Музыка – моя душа".

17.30 – на центральной площадке в створе пр. Ленина пройдет церемония закрытия XVIII Международного конкурса снежных и ледовых скульптур, награждение победителей.

18.00 – на центральной площадке в створе пр. Ленина выступит певец Данко.

19.00 – на наб. Онежского озера состоится праздничный фейерверк "До самых звезд".