"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 25 февраля.

10.00- в большом зале администрации Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

17.00 - в Петровском дворце на ул. Красной, 8 пройдет первенство городского округа по флорболу.

20.15 – в спорткомплексе "Луми" на Неглинской наберрежной, 52 пройдет открытый турнир на призы СК "Луми" по хоккею с шайбой среди мужских команд: https://vk.com/sklumi

С 25 по 28 февраля в молодёжном центре «Смена» на ул. Горького, 10 состоится защита проектов в рамках конкурса социальных проектов для молодежи "Я – Активист!": https://vk.com/smena_ptz