Новости по теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 25 февраля.
10.00- в большом зале администрации Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
17.00 - в Петровском дворце на ул. Красной, 8 пройдет первенство городского округа по флорболу.
20.15 – в спорткомплексе "Луми" на Неглинской наберрежной, 52 пройдет открытый турнир на призы СК "Луми" по хоккею с шайбой среди мужских команд: https://vk.com/sklumi
С 25 по 28 февраля в молодёжном центре «Смена» на ул. Горького, 10 состоится защита проектов в рамках конкурса социальных проектов для молодежи "Я – Активист!": https://vk.com/smena_ptz
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.02.2019, 13:57
18.02.2019, 09:35
19.02.2019, 13:54
19.02.2019, 11:29
24.02.2019, 08:45
Аналитика
20.02.2019 15:05
Политкухня
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
19.02.2019 13:54
19.02.2019 13:24
18.02.2019 10:55
18.02.2019 09:35
Чтиво
22.02.2019 13:49
Личное мнение
В столице Карелии на презентации книги "Воинская слава Петрозаводска" вспомнили о том, что стела в честь присвоения городу почетного статуса до сих пор не установлена.
21.02.2019 12:21
18.02.2019 11:43
12.02.2019 12:09
Медиа
22.02.2019 15:10
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии