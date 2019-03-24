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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 25 марта.
25 марта – День работника культуры.
Рабочая поездка Главы РК А.О. Парфенчикова в Олонецкий национальный муниципальный район.
10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
12.00 – в Национальной библиотеке РК на ул. Пушкинской, 5 состоится открытие XVIII Межрегионального Пушкинского фестиваля.
14.45 – у фонтана на Студенческом бульваре стартует квест-ориентирование "Городские лабиринты".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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