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Новости. Общество
20:00, 28 Марта 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 29 марта.

26-31 марта – на ледовой арене "Луми" пройдут матчи Открытого турнира по хоккею с шайбой среди мужских команд. 

26-31 марта – в Национальном музее Карелии состоится акция "Весенние каникулы вместе с музеем".

26-29 марта – рабочая поездка заместителя секретаря Совбеза Р.Г. Нургалиева в Республику Карелия.

9.00 – в турхолдинге "Карелия" на наб. Гюллинга, 2 Артур Парфенчиков примет участие в форсайт-сессии по развитию зимнего туризма в республике.

10.00 – в Союзе организаций профсоюзов на ул. Дзержинского, 3 пройдет заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

10.00 – в Детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайском, 4а состоится III Открытый городской фестиваль детского творчества "Солнышко в ладошке".

11.00 – в ПетрГУ в ауд. 221 пройдет научно-практическая конференция "Феномен комсомола и современные молодёжные движения в России".

С 11.30 – Артур Парфенчиков посетит учреждения здравоохранения в Петрозаводске.

12.00 – во Дворце спорта в Кондопоге состоится открытие первенства СЗФО по фигурному катанию. Начало соревнований в 9.00.

16.00 – в Национальном музее Карелии пройдет торжественное заседание, посвященное 100-летию комсомола Петрозаводска.

19.00 – в Карельской государственной филармонии состоится концерт ко дню рождения Оркестра русских народных инструментов "Онего".

 

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