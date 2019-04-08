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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 9 апреля.
9-10 апреля - глава Республики Карелия Артур Парфенчиков выедет в Санкт-Петербург, где примет участие в V Международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога".
10.00 – в Заксобрании Карелии пройдет комитет по законности и правопорядку, где парламентарии рассмотрят инициативы коллег-законодателей других регионов России.
13.00 – в Финно-угорской школе наул. Горького, 2 состоится городская научно-исследовательская конференция "Леннротовские чтения".
17.00 – в медиа-центре "Vыход" откроется выставка Натальи Егоровой "Гранатовый сад" (графика).
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