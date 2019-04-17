"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 18 апреля.

15.00 – в ресурсном языковом медиацентре карелов, вепсов и финнов РК на ул. Титова, 3 состоится заседание Совета при главе республики по межнациональным отношениям.

15.00 – в "Доме бокса им. Л. Левина" на ул. Шотмана, 38-А пройдет первенство СЗФО по боксу среди юношей 2005-2006 г.р.

16.00 – в Национальной библиотеке РК откроется фотовыставка "Шедевры деревянного зодчества Карелии в фотографиях Бориса Бойцова".