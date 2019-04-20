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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 21 апреля.
21 апреля – День местного самоуправления.
17.00 – в филармонии на ул. Кирова, 12 состоится концерт народного коллектива ансамбля русской песни "Катюша".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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