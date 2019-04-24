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Новости. Общество
20:00, 24 Апреля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 25 апреля.

25 апреля – Рабочая поездка главы Карелии А.О. Парфенчикова в Сегежский и Медвежьегорский районы.

25 апреля – Мемориальный комплекс "Вечный огонь", ТЦ "Макси", у фонтана "Молекула" – стартует республиканский этап Всероссийской акции "Георгиевская ленточка".

24-28 апреля – с 10.00 до 19.00 на пересечении ул. Инженерной – пр. Октябрьский пройдет ярмарка "Весенняя".

9.00 – в правительстве Карелии пройдет заседание о ходе подготовки к оздоровительной кампании детей, о трудовой деятельности несовершеннолетних (перспективы социального экономического благополучия региона), о готовности к пожароопасному сезону в лесах.

9.00 – в средней школе №46 состоится республиканский конкурс "Учитель года Карелии".

13.00 – в Шуньгской средней школе пройдет краеведческая конференция "Федосовские чтения – 2019".

13.00 – в кинотеатре "Премьер" на ул. Правды, 38в состоится киноклуб "Звезда": праздничный концерт "День Победы в огнях салюта!".

14.00 – в Центре молодежи на пр. А. Невского, 55 пройдет лекция по профилактике экстремизма и терроризма для молодежи.

15.00 – в Детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4А состоится открытый показ спектаклей театральных коллективов с участием детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта "Театр на ладошке".

15.00 – в Зале Совета на ул. Петербургской, 2 пройдет круглый стол "Через языки к пониманию. Значение и значимость финского языка в Республике Карелия".

15.30 – в Сборном пункте Военного комиссариата РК на пр. Комсомольском, 3 состоится финал Республиканского конкурса "Лучшая смена Почетного караула на Посту №1" для смен Почетного караула сводных отрядов образовательных учреждений Петрозаводска.

16.00 – в Доме ремесел на ул. Кирова, 13 откроется выставка художника по текстилю Елены Скиндер "Фактура цвета".

18.00 – в Карельском институте развития образования на ул. Правды, 31 пройдет родительское собрание по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации для родителей выпускников 11 классов.

18.00 – в ПетрГУ на пр. Ленина, 33 состоится концерт и награждение победителей Открытого городского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "С чего начинается Родина".

18.00 – в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио пройдет отчётный концерт Детской музыкальной школы им. Г.В. Свиридова "Юное звучание весны".

Актуальная редакция программы мероприятий, посвящённых 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, опубликована на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".

График проведения апрельских экологических акций.

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