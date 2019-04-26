"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу 27 апреля.

24-28 апреля – с 10.00 до 19.00 на пересечении ул. Инженерной – пр. Октябрьский пройдет ярмарка "Весенняя".

10.00 – на наб. Онежского озера состоится акция "Зеленая Россия" и "Чистая страна" (время может быть изменено).

11.00 – в Костомукше пройдет чемпионат Республики Карелия по пауэрлифтингу.

16.00 – в Петровском Дворце на ул. Красной, 8 состоится кубок главы Петрозаводска по КВН - 2019.

18.00 – в Карельской государственной филармонии пройдет программа "Онего – Балтика: Хоровой мост".

Актуальная редакция программы мероприятий, посвящённых 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, опубликована на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".

График проведения апрельских экологических акций.