Новости по теме
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу 27 апреля.
24-28 апреля – с 10.00 до 19.00 на пересечении ул. Инженерной – пр. Октябрьский пройдет ярмарка "Весенняя".
10.00 – на наб. Онежского озера состоится акция "Зеленая Россия" и "Чистая страна" (время может быть изменено).
11.00 – в Костомукше пройдет чемпионат Республики Карелия по пауэрлифтингу.
16.00 – в Петровском Дворце на ул. Красной, 8 состоится кубок главы Петрозаводска по КВН - 2019.
18.00 – в Карельской государственной филармонии пройдет программа "Онего – Балтика: Хоровой мост".
Актуальная редакция программы мероприятий, посвящённых 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, опубликована на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".
График проведения апрельских экологических акций.
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