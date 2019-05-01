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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 2 мая.
16.00 – в Городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 откроется выставка "Палитра Грузии". (https://vk.com/palitra_gruzii)
16.00 – на пл. Ленина пройдет III ежегодная акция "Автопробег "Огонь Победы" (Великий Новгород – Санкт-Петербург – Петрозаводск – Вытегра – Вологда – Ярославль - Москва).
Все главное - здесь: #stolicaonego
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