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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 24 мая.
24 мая – День славянской письменности и культуры.
24-25 мая – пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднику "Последний звонок".
13.00 – в Карельской государственной филармонии пройдет концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры.
15.00 – в главном корпусе ПетрГУ состоится открытие трудового сезона 2019 года студенческих отрядов Карелии.
16.00 – в Музее ИЗО откроется выставка "Вселенная "Калевала".
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Вторая половина мая – прекрасное время, за считанные дни распустились почки на деревьях, цветет черемуха, распускаются тополь и береза. Если эта картина вас не радует, значит вы – аллергик. Не спешите запасаться носовыми платками и препаратами от аллергии, решить проблему поллиноза вам помогут в "Костной клинике".
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