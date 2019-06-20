"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 21 июня.

9.00 – на ул. Халтурина, 22 (место предварительное) пройдет чемпионат УФСИН по Карелии по многоборью кинологов. Начало в 10.00.

11.00 – около Обелиска Славы на Петрозаводском ш., 12 состоится торжественная церемония возложения цветов, посвящённая дню начала Великой Отечественной войны, "Тот самый первый день войны…".

12.00 – в Петровском Дворце на ул. Красной, 8 пройдет церемония чествования медалистов "Надежда Петрозаводска".

13.30 – на стадионе "Спартак" откроется фестиваль спортивных игр "Онежские старты". Начало в 15.00.

14.30 – в Лахденпохском и Сортавальском районах стартует этап открытого Кубка Республики Карелия по ралли, этап Чемпионата России. Открытие в 14.30 в Лахденпохье. 22 июня – награждение в 16.30 в Сортавале.