"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 22 июня.

22 июня – День памяти и скорби.

9.00 – на пл. Ленина состоится республиканская памятная акция "Свеча памяти".

10.00 – на Кургане пройдет республиканский фестиваль по ориентированию "Карельские земли".

12.00 – глава Карелии Артур Парфенчиков примет участие во Всероссийской военно-патриотической акции "Горсть Памяти" около мемориального комплекса "Вечный огонь".

12.00 – в Рыбреке состоится праздник вепсской культуры Kalarand ("Рыбный берег").

14.00 – в кинотеатре "Премьер" на ул. Правды, 38в пройдет благотворительный показ фильма "Белорусский вокзал" в рамках Всероссийской акции "Великое кино великой страны", посвящённой Дню памяти и скорби.

16.00 – на пр. Петушки состоится экологическая акция "Вода России".

17.30 – в Чалне в Вотчине Талви Укко пройдет международный фестиваль "Лесной трэйл "Skandi Trail Karjala. Легенды Белых ночей".

18.00 – в районе Пески на территории кафе "Сказка" состоится смешанное боевое единоборство (MMA) – Межрегиональные соревнования.