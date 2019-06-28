"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 29 июня.

29 июня – День города, посвящённый 75-летию освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков

10.00 – на пл. Кирова пройдет торжественное прохождение войск Петрозаводского гарнизона и частей Северо-Западного федерального округа. Показательные выступления военной авиации.

10.00 – в Пряжинском р-не состоится первенство СЗФО и первенство России по рафтингу.

10.45 – на Кургане пройдет Кубок Республики Карелия по лыжероллерам.

12.00 – на Онежской набережной состоится торжественное открытие праздника "О городе, о подвиге, о славе!".

12.00 – на Советской площади пройдет презентация нового туристического бренда "Марьяне".

12.00 – на Онежской набережной состоится общегородской праздник "Читайте с нами!", посвящённый Дню города.

13.30 – в Парке Победы пройдет военно-историческая реконструкция в честь 75-летней годовщины освобождения Петрозаводска от захватчиков.

15.10 – в горном парке "Рускеала" состоится международный фестиваль ЕcoFest Ruskeala. В рамках фестиваля состоятся ночной трейловый забег и заплыв в Мраморном каньоне.

00.00 – праздничный фейерверк "Салют, Петрозаводск!".