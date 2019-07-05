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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 6 июля.
2-6 июля – в Сортавальском р-не, п. Хелюля пройдет Кубок Карелии по спортивному ориентированию. Начало в 14.00.
4-7 июля – во Дворце искусств в Кондопоге состоится фестиваль органной музыки Grande Orgue.
5-7 июля – в Сортавале (Певческое поле и зал Городской ратуши) и Лахденпохье (Гора Филина) пройдет фестиваль "Музыкальная экспедиция".
В Доме детского творчества в Пудоже состоится семинар "Тепло мастеровитых рук. Мастерские Пудожья".
13.30 – на стадионе "Спартак" пройдут всероссийские соревнования по американскому футболу.
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