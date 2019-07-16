"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 17 июля

17-18 июля – Карельская делегация примет участи в VI форуме регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге.



18.00 – на стадионе "Спартак" состоится кубок России по футболу среди команд III дивизиона МРО "Северо-Запад" сезона 2019.