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Новости. Общество
20:00, 29 Июля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 30 июля.

Международный день дружбы

В Кемском районе, на стройплощадке Белопорожских ГЭС состоится церемония перекрытия русла реки. В мероприятии примут участие Секретарь Совета Безопасности РФ Н.П.Патрушева, полномочный представителя Президента РФ в СЗФО А.В.Гуцан, главы РК А.О.Парфенчикова.

15.00 - в Карельском центре авиационной и наземной охраны лесов на ул. Боровая, 4 в рамках нацроекта "Экология" пройдет вручение новой лесопатрульной техники - 10 автомобилей УАЗ.

19.15 - В "Луми" на Неглинской набережной, 52 состоится открытие нового спортивного сезона. Пройдут массовые катания.

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