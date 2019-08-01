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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 2 августа.
День воздушно-десантных войск
11.00 – церемония возложения цветов и венков состоится у памятника "Колокол скорби", "Погибшим при исполнении служебного долга", "БМД 1", "Черный тюльпан".
2-3 августа - Международный фестиваль рыбной ловли "Ладожские шхеры" пройдет в Сортавале, берег Ладожского озера у гостиницы "Пийпун Пиха".
22.00 - открытие туристско-спортивного праздника "Семиозерье-2019" пройдет в Олонецком районе, местечко Тенгусельга (106-й квартал).
Все главное - здесь: #stolicaonego
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