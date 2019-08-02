"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 3 августа.

На острове Кижи пройдет XXI Фестиваля традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата". В мероприятиях примет участие глава Карелии Артур Парфенчиков.

В этот же день на острове Кижи состоятся республиканские соревнования по плаванию "Заплыв на открытой воде "Кижи SWIM".

12.00 – на набережной Онежского озера за Парком культуры и отдыха состоится юбилейный пятый фестиваль средневековья "Онего. Легенды Севера".

15.00 – в селе.Великая Губа, Медвежьегорский район, отпразднуют День Заонежья.