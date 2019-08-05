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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 6 августа.
10.00 – в правительстве Карелии состоится подписание трехстороннего соглашения между Правительством РК, Союзом организаций профсоюзов в РК и Региональным объединением работодателей РК "Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) РК" на 2019-2021 годы.
18.15 – на стадионе "Юность" пройдет чемпионат Петрозаводска по футболу - 2019.
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