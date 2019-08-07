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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 8 августа.
8-9 августа – состоится выездное заседание Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ в Республику Карелия.
10.00 – в правительстве Карелии Артур Парфенчиков проведет совещание с руководителями строительных организаций республики в преддверии Дня строителя.
18.15 – на стадионе "Юность" пройдет чемпионат Петрозаводска по футболу – 2019.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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