"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 14 августа.

12.00 – в музее истории спорта на "Кургане" спортсменам вручат награды, посвященные Дню физкультурника.



16.00 – на стадионе "Спартак" состоится открытый кубок Петрозаводска по легкой атлетике.

18.00-20.00 – в Общественном центре на б. Интернационалистов, 13 пройдет благотворительная акция "Добрый шкаф", приуроченная к началу нового учебного года.



18.15 – на стадионе "Юность" состоится чемпионат Петрозаводска по футболу - 2019.