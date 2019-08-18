Новости по теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 19 августа.
10.00 – в большом зале администрация Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
10.00 – в конференц-зале гостиницы «Карелия» на наб. Гюллинга, 2 состоится открытие Международного студенческого го-фестиваля "ДолГО будет Карелия сниться!".
В Национальной библиотеке РК можно посетить книжную выставку ко Дню Российского флага "Символ доблести и гордости".
В муниципальных библиотеках Петрозаводска до 23 августа продолжается акция "Благотворительный школьный базар".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.08.2019, 19:10
12.08.2019, 15:54
12.08.2019, 16:05
Аналитика
16.08.2019 14:51
Обществоведение
Историческая карельская деревня приходит в себя от съемок фильма-катастрофы.
15.08.2019 13:53
15.08.2019 10:19
12.08.2019 15:54
12.08.2019 12:28
Чтиво
15.08.2019 09:30
Личное мнение
Известный фотограф Илья Тимин предложил проводить мероприятия на петрозаводском карьере.
14.08.2019 09:34
07.08.2019 11:34
06.08.2019 13:20
Медиа
15.08.2019 15:25
Комментарии