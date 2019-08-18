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Новости. Общество
20:00, 18 Августа 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 19 августа.

10.00 – в большом зале администрация Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

10.00 – в конференц-зале гостиницы «Карелия» на наб. Гюллинга, 2 состоится открытие Международного студенческого го-фестиваля "ДолГО будет Карелия сниться!".

В Национальной библиотеке РК можно посетить книжную выставку ко Дню Российского флага "Символ доблести и гордости".

В муниципальных библиотеках Петрозаводска до 23 августа продолжается акция "Благотворительный школьный базар".

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