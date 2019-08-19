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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 20 августа.
20 августа – День воинской славы России. 75 лет со дня начала Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции (1944).
20 августа – на Соловках глава Карелии Артур Парфенчиков примет участие в совещании по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага.
12.00 – в Центре воинской славы Петрозаводска пройдет церемония передачи останков воина, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
14.15 – в управлении труда и занятости РК на пр. А.Невского, 33 состоится заседание рабочей группы по координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста.
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