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Новости. Общество
20:00, 20 Августа 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 21 августа.

21 августа – рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Кемский район.

10.00 – в ТК "Карелия" на наб. Гюллинга, 2 пройдет открытое студенческое первенство России по Го.

11.00 – в правительстве Карелии состоится заседание Организационного комитета Карелии "Победа".

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