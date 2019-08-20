"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 21 августа.

21 августа – рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Кемский район.



10.00 – в ТК "Карелия" на наб. Гюллинга, 2 пройдет открытое студенческое первенство России по Го.



11.00 – в правительстве Карелии состоится заседание Организационного комитета Карелии "Победа".