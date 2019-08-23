"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 24 августа.

24 августа – в Медвежьегорске состоятся торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня республики.



24 августа – во Всеволожске карельская делегация примет участие в VI этнокультурном фестивале Ленинградской области "Россия – созвучие культур".



9.00 – на ледовой арене "Луми" пройдет благотворительный турнир по хоккею среди мужских команд "Ледокол".



10.00 – на стадионе в Соломенном состоится Кубок республики по мотокроссу.



10.00 – в ТК "Карелия" на наб. Гюллинга, 2 пройдут Всероссийские соревнования по игре Го.