"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 30 августа.

26-31 августа – в Петрозаводске и в п. Деревянное состоятся межрегиональные соревнования по парашютному спорту.



30 августа-1 сентября – пройдет шахматный турнир Ф.Ф. Машарова.



16.00 – в Национальном музее РК откроется выставка "Кончезерский завод. Страницы истории".