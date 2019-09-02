"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 3 сентября.

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.



10.30 – в Интерпоселке в Олонецком районе в Важеозерском Спасо-Преображенском монастыре пройдет траурная панихида в память о погибших в 2004 году в Беслане.



16.00 – в Городском выставочном зале на пр. Ленина, 26) откроется фотовыставка "Тюбинген-Петрозаводск. Двойное отражение", посвященная 30-летию побратимских связей двух городов.



16.00 – на площадке у молодежного клуба на Перевалке (пер. Ругозерский,9) состоится квест "Правила жизни" и флешмоб "Сердце мира".