"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 4 сентября.

4-6 сентября – в Петрозаводске и в с. Деревянное пройдут межрегиональные соревнования по парашютному спорту.



18.00 – на территории средней школы №20 состоится мотогонка "Праздник непослушания".