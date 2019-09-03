Подписаться
Новости. Общество
20:00, 03 Сентября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 4 сентября.

4-6 сентября – в Петрозаводске и в с. Деревянное пройдут межрегиональные соревнования по парашютному спорту.

18.00 – на территории средней школы №20 состоится мотогонка "Праздник непослушания".

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.09.2019, 09:41
Известная актриса выложила в Сеть фото с отдыха в Карелии
01.09.2019, 09:05
"Они сядут на скамью подсудимых, и это совершенно реально"
28.08.2019, 09:50
"Мы не шахтеры, мы касками стучать не будем"
29.08.2019, 11:23
Бывший замначальника президентского училища в Петрозаводске обвиняется в жестокости к кадетам
30.08.2019, 09:55
"Никогда не забуду, как меня убивали"
01.09.2019, 11:03
ФОТО: Пьяный водитель на фуре врезался в жилой дом в Кондопоге, где находилась девочка

Аналитика

Сегодня 14:14
Обществоведение
"Современные полигоны – это не просто мусор в яме" 2
Экологический активист из Петрозаводска Михаил Гусаков считает поспешным отказ от строительства мусорного полигона в Сегежском районе и выступает за многокомпонентный придомовой раздельный сбор отходов. 
Дело о банкротстве "Карелэнергоресурса" прекращено
02.09.2019 11:58
Выборы станут уроком для всех
02.09.2019 10:54
"Такой масштабной модернизации в сфере образования Карелии не проводилось много десятилетий" 12
29.08.2019 12:44
Довыборы в Петросовет: Не врать, не бояться, эффективно работать
28.08.2019 09:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:30
Без политики
"Здравляндия": новый взгляд на детскую медицину
"Сказочная, потрясающая, невероятная и удивительная" – такими словами описывают новую детскую клинику на ул. Лизы Чайкиной, 5а "Здравляндия" её маленькие пациенты и их родители.
"Никогда не забуду, как меня убивали" 4
30.08.2019 09:55
День Республики: послевкусие 2
26.08.2019 13:06
Идет охота на скрины 1
26.08.2019 10:26
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
Сегодня 10:16
все фото и видео

Опрос

Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»