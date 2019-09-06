Новости по теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 7 сентября.
9.30 – на стадионе "Спартак" пройдет республиканский лично-командный турнир по кююккя.
10.00 – на стадионе "Спартак" состоится региональный турнир РК по футболу среди ветеранов 35+, 45+, 50+, 60+ "Карельская осень".
10.20 – в д. Нурмолицы Олонецкого района пройдет форум семей 2019.
10.30 – в Пряже состоится республиканский фестиваль бега, посвящённый 100-летию Республики Карелия, "Полумарафон Карьяла". Закрытие в 15.15.
13.00 – около Утиного пруда рядом с ТРК "ЛОТОС PLAZА" пройдет рыбный праздник "Калакунда".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
02.09.2019, 09:41
01.09.2019, 09:05
03.09.2019, 13:46
03.09.2019, 10:39
30.08.2019, 09:55
Аналитика
05.09.2019 10:59
Капитал
Заместитель директора по экономике и финансам компании "Баренц Групп" Илья Журавлев рассказал о том, на что обратить внимание при приобретении жилья.
03.09.2019 14:14
02.09.2019 11:58
02.09.2019 10:54
Чтиво
03.09.2019 12:30
Без политики
"Сказочная, потрясающая, невероятная и удивительная" – такими словами описывают новую детскую клинику на ул. Лизы Чайкиной, 5а "Здравляндия" её маленькие пациенты и их родители.
30.08.2019 09:55
26.08.2019 13:06
26.08.2019 10:26
Медиа
Сегодня 11:10
Опрос
Вы довольны работой скорой помощи в Петрозаводске?
Комментарии