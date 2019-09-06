"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 7 сентября.

9.30 – на стадионе "Спартак" пройдет республиканский лично-командный турнир по кююккя.



10.00 – на стадионе "Спартак" состоится региональный турнир РК по футболу среди ветеранов 35+, 45+, 50+, 60+ "Карельская осень".



10.20 – в д. Нурмолицы Олонецкого района пройдет форум семей 2019.



10.30 – в Пряже состоится республиканский фестиваль бега, посвящённый 100-летию Республики Карелия, "Полумарафон Карьяла". Закрытие в 15.15.



13.00 – около Утиного пруда рядом с ТРК "ЛОТОС PLAZА" пройдет рыбный праздник "Калакунда".