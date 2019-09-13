"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 14 сентября.

10.45 – на "Кургане" пройдет чемпионат и первенство Карелии по лыжероллерам . Начало в 11.00, награждение в 12.00 и в 13.45.

14.00 – на стадионе "Спартак" состоится всероссийская массовая акция "Я выбираю спорт".



14-15 сентября - на стадионе "Юность" пройдет международный культурно-спортивный фестиваль среди национально-культурных объединений "Кубок дружбы народов".