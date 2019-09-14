"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 15 сентября.

15 сентября – День работников леса.



10.00-17.00 – на территории кафедрального собора Александра Невского и прилегающей парковой зоне состоится праздник "День Петра и Февронии".



10.00 – в доме спорта "Коралл" пройдет открытое первенство Карелии по флорболу среди девушек 13-14 лет.