Новости по теме
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 16 сентября.
10.00. Администрация ПГО, Большой зал. Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
15.00. Академический лицей (ул. Березовая аллея, 23). Открытие экспозиции, посвящённой западному рубежу обороны Петрозаводска, в рамках абонемента "Музей открывает двери…"
15.00. СШОР №2 (ул. Дзержинского, 26). Гран-при 2019 (юношеский турнир по шахматам, 4 этап).
15.30. Администрация ПГО, 201 каб. Молодёжный сбор "Инициативы перемен: проекты межкультурного диалога и "Школа будущего бизнесмена".
18.00. СШОР №2 (ул. Дзержинского, 26). 2-й полуфинал Чемпионата по шахматам (классика).
18.00. Открытие курсов карельского, вепсского и финского языков (ул. Титова, 3, Ресурсный медиацентр карелов, вепсов и финнов РК).
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии