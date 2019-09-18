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Новости. Общество
20:00, 18 Сентября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 19 сентября.

8.30-16.00 – в школе №26 на ул. Балтийской, 4 пройдет день открытых дверей в музее семейных реликвий.

10.00 – в РАНХиГСе на ул. Чапаева, 6-а откроется XIX Международная научная конференция школы-семинара им. Л.М. Скрелиной "Человек и его язык: диахрония и синхрония, новые идеи и подходы".

10.00 – в Национальном музее РК состоится заседание президиума Совета общероссийского общественного движения "Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации".

10.25 – в лицее №1 на Березовой аллее, 42 пройдет урок по цифровому эфирному телевидению.

11.30 – состоится заседание правительства Карелии о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жилищного фонда муниципальных образований в республике к отопительному периоду 2019/2020.

12.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 состоится профориентационное мероприятие "Старт в профессию". Торжественное открытие – в 13.00.

13.00 – в бассейне H2O на ул. Хейкконена пройдет открытый республиканский турнир по плаванию.

14.30 – на ул. Новоселов, 3 Артур Парфенчиков примет участие в торжественном открытии детсада № 5 "Гармония".

15.00 - в спортивной школе олимпийского резерва №2 на ул. Дзержинского, 26 состоится юношеский турнир по шахматам, гран-при 2019. 18.00 – 2-й полуфинал чемпионата по шахматам (классика).

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