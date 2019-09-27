"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 28 сентября.

10.00 – в Орзеге пройдет легкоатлетический пробег, посвященный памяти сотрудников НКВД КФСССР, погибших в боях за станцию Орзега в сентябре 1941 года.

10.00 – на Кургане состоится первенство республики по общей физической подготовке (ОФП).

11.00 – на стадионе "Спартак" пройдет спартакиада министерств и ведомств по мини-футболу.



12.00 – откроется обновленный парк "Беличий Остров", благоустроенный в рамках программы "Комфортная городская среда".

12.00 – на стадионе "Юность" состоится 40-й юбилейный всероссийский фестиваль по метанию копья "Серебряное копье".

14.00-20.00 – на площади Кирова пройдут праздничные мероприятия, посвященные 75-ой годовщине освобождения Карелии от фашистских захватчиков. 20.00 – праздничный фейерверк.

14.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 состоится конкурс домашних театров "Театральный калейдоскоп".



15.00 – в Музыкальном театре РК пройдет торжественное мероприятие, посвященное 75-летию освобождения Карелии от немецко-фашистских захватчиков.



15.00 – в Олонецкой национальной библиотеке состоится конференция "Корни моего рода" в рамках проекта "Венок дружбы".



16.00 – у военно-мемориального комплекса "Аллея памяти и Славы" стартует "Марш памяти".