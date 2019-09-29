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Новости. Общество
20:00, 29 Сентября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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«Столица на Онего» предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 30 сентября.

30 сентября – День освобождения Карелии.

10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

10.00 – в Центре развития образования Петрозаводска на ул. Краснофлотской, 31 состоится очный этап проектной сессии "Управление реализацией Национального проекта "Образование" на муниципальном уровне".

11.00 – около Военно-мемориального комплекса Карельского фронта "Аллея Памяти и Славы" пройдет торжественная церемония, посвященная 75-летию освобождения Карелии.

13.00 – у обелиска славы на Петрозаводском шоссе, 12 состоится митинг-концерт, посвященный 75-ой годовщине освобождения Карелии от фашистских захватчиков "И пришло освобождение…".

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