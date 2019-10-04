Новости по теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 5 октября.
5 октября – День учителя.
8.30 – в Кондопоге на ул. Комсомольской, 2 пройдет международный семинар-практикум по каратэ.
11.00 – на ул. Герцена, 31 б состоится тестирование ГТО.
12.00 – на ярмарочной площади (пересечение ул. Инженерной – пр. Октябрьского) откроется XXV юбилейная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции.
14.00 – в ТРК "Лотос Плаза" пройдет семейная профилактическая программа "Игры по правилам!".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.09.2019, 09:54
28.09.2019, 10:15
03.10.2019, 07:15
01.10.2019, 13:33
28.09.2019, 13:09
27.09.2019, 14:44
Аналитика
Сегодня 19:45
Политкухня
Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета на ближайшие три года, выступил с предложениями от республики.
03.10.2019 09:49
02.10.2019 11:21
02.10.2019 09:07
Чтиво
03.10.2019 09:30
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
26.09.2019 08:28
Медиа
03.10.2019 16:23
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии