"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 5 октября.

5 октября – День учителя.

8.30 – в Кондопоге на ул. Комсомольской, 2 пройдет международный семинар-практикум по каратэ.



11.00 – на ул. Герцена, 31 б состоится тестирование ГТО.

12.00 – на ярмарочной площади (пересечение ул. Инженерной – пр. Октябрьского) откроется XXV юбилейная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции.

14.00 – в ТРК "Лотос Плаза" пройдет семейная профилактическая программа "Игры по правилам!".