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Новости. Общество
20:00, 08 Октября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 9 октября.

11.00 – в администрации главы Карелии на пр. Ленина, 19 состоится брифинг "О готовности Республики Карелия к переходу на цифровое телевидение". В брифинге примут участие руководитель администрации главы РК Татьяна Игнатьева, заместитель министра социальной защиты РК Алексей Детков, директор РТРС "РТПЦ Республики Карелия" Владимир Большаков.

14.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 откроется новый сезон городской программы развития общественной активности младших школьников "Первый шаг в общество" – подведение итогов акции "Азбука полезных дел".

14.30 – в школе №27 на ул. Кузьмина, 50 пройдет городская историко-спортивная игра "Помним мы походы и лихие годы" для учащихся 8 классов.

16.00 – в администрация Петрозаводска вручат значки "ГТО".

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