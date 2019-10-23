"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 24 октября.

9.00 – на пл. Гагарина, 1 пройдет форум "Ярмарка молодежных проектов".

10.00 – в конференц-зале гостиницы "Фрегат" на пр. К. Маркса, 1А состоится международная научно-практическая конференция "Коренные народы Карелии: история и современность".

11.00 – на стадионе "Спартак" пройдут республиканские соревнования по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

15.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 состоится профилактическая игра для команд школ города по программе "Экстремальный класс".

15.30 – в Центре воинской славы Петрозаводска на пр. Ленина, 2 пройдет семинар "Ресурсы центра воинской славы в деятельности учителя изобразительного искусства".

16.00 – в городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 откроется выставка художников-выпускников Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина "Французские замки – русские усадьбы".

19.00 – в Национальном театре РК состоится торжественное мероприятие, посвященное 30-летию национальных общественных организаций.