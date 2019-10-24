"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 25 октября.

25 октября – День таможенника РФ.



11.00 – в правительстве Карелии состоится заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка.



14.00 – в Карельском филиале РАНХиГС на ул. Чапаева, 6а пройдет суперфинал конкурса "Лидеры Карелии".



14.00 – в школе №2 на ул. Парфенова, 8а состоятся краеведческие чтения "Литературная горница" в рамках Международного дня школьных библиотек (5-11 классы).

14.30 – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 пройдет городская литературная игра "Славные сыны Карельской земли" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 100-летию республики.

15.00 – во Дворце творчества на ул. Островского, 26 откроются экспозиции в музейно-выставочном комплексе "Полет" "На той войне незнаменитой…", посвященной 80-летию начала Зимней войны (1939-1940 годы).

15.30 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 состоится деловая игра "Большая стройка" по разработке волонтерских инициатив для команд восьмых классов школ города, работающих по городской программе "Доброкласс".



17.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 пройдет праздничная программа, посвященная 25-летию Физкультурно-оздоровительного центра.

19.00 – в Карельской государственной филармонии состоится праздничный концерт, посвященный 80-летию филармонии.