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Новости. Общество
20:00, 31 Октября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 1 ноября.

1 ноября – День судебного пристава.

1-29 ноября – в детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайском, 4А пройдет выставка работ учащихся детской школы искусств имени М. Балакирева по мотивам эпоса "Калевала".

10.00 – в отеле Piter Inn на пл. Гагарина, 1 состоится совещание работников сферы физической культуры и спорта Карелии в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".

11.00 – в конференц-зале гостиницы "Питер Инн" пройдет республиканское совещание специалистов в сфере физической культуры и спорта.Регистрация в 10.00.

11.00 – в ресурсном центре развития образования "Ровесник", "Кванториум Сампо" откроется специализированный (профильный) лагерь "Техноград".

11.00 – в Карельском филиале РАНХиГС на ул. Чапаева, 6а состоится международная просветительская акция "Большой этнографический диктант".

15.00 – в администрации Петрозаводска пройдет слет команд-участников экологической акции "Эко-кубок города Петрозаводска".

18.00 – на стадионе "Юность" состоится забег "Километр здоровья".

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