"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 8 ноября.

5-8 ноября – в Детском театральном центре на ул. Суворова, 2 пройдет 11 республиканский конкурс художественного слова и ораторского искусства "Глагол".

5-9 ноября – в ПетрГУ на пр. Ленина, 33 состоится республиканский этнокультурный лагерь "Встреча юных на карельской земле". Открытие − 5 ноября в 12.00.



5-9 ноября – в ресурсном центре развития образования "Ровесник", "Кванториум Сампо" на ул. Крупской, 12 пройдут занятия для детей в возрасте от 10 до 14 лет "Лаборатория дополнительной реальности (AR) и криптографии".



7-8 ноября – в Университетском лицее на наб. Варкауса, 15 состоится форум учителей математики.



14.00 – на ул. Калинина, 41 состоится торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Петрозаводского лесотехнического техникума.



15.00 – в Музыкальном театре Карелии пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника внутренних дел РФ.

15.00 – во Дворце творчества детей и юношества №2 на ул. Островского, 26 откроется выставка в музейно-выставочном комплексе "полет", посвященной 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова.



16.00 – в Национальном музее Карелии откроется выставка "4/4 пути" о творчестве В. Высоцкого.