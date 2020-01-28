"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 29 января.

10.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 состоится конференция учебно-исследовательских и проектных работ "Шанс и Успех".

11.00 – в администрации главы Карелии на пр. Ленина, 19 пройдет брифинг по вопросам декларирования доходов.



12.30 – на пл. Кирова состоится вручение ключей от новых машин для пожарных частей Олонецкого и Пряжинского районов.

14.00 – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 пройдет всероссийская видеоконференция "Диалог с вещью", посвящённая 75-летию Великой Победы.



14.05 – в бассейне H2О на ул. Хейкконена, 37 состоится чемпионат и первенство РК по плаванию.



14.30 – в школе №39 на ул. Нойбранденбургской, 15 пройдет экологическая игра "Взломщик" для учащихся 10-х классов школ Петрозаводска.



15.00 – в администрации Петрозаводска состоится городской координационный Совет по делам инвалидов.

15.00 – в спортивной школе №2 на ул. Дзержинского, 26 откроется муниципальный этап соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций.



16.00 – в Петрозаводской детской школе искусств им. М.А. Балакирева на пер. Попова, 5 пройдет концерт "Музыкальная открытка".



17.30 – в Национальной библиотеке Карелии состоится заседание клуба "Краевед", посвященное истории заонежской вышивки XIX – начала XX в.