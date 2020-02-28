"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 1 марта.

1-31 марта – в городской детской библиотеке им. В.М. Данилова на ул. Гоголя, 14 пройдет выставка комиксов финской писательницы Туве Янссон "Муми-тролль и Комета".

10.00 – на пл. Кирова состоится выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного и ремесленного творчества "Чудо рукотворное".



10.00 – в бассейне "H2O" на ул. Хейкконена, 37 пройдет фестиваль ГТО среди семейных команд.



11.00 – на стадионе "Юность" состоится городской фестиваль бега "Километр здоровья".

12.00 – на пл. Кирова пройдет народное гулянье "Широкая Масленица".

12.00 – на трассе "Фонтаны" отпразднуют Масленицу.



16.00 – в ресторане "Северный" на пр. Ленина, 21 состоится городской конкурс-фестиваль семейного творчества "Две звезды".