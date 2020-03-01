"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 2 марта.

2-31 марта – во дворце творчества детей и юношества №2 на ул. Островского, 26 пройдет открытый городской конкурс детского рисунка "Рисуем Победу".



10.00 – в администрации Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.



12.00 – в общественно-культурном центре НКО на ул. Шотмана, 8 пройдет праздничная встреча с серебряными волонтерами, приуроченная к Международному женскому дню.