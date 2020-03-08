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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Новости. Общество
20:00, 08 Марта 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 9 марта.

12.00 – в Новом Лососинном пройдет чемпионат и первенство Карелии по спортивному ориентированию .

13.00 – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 состоится подведение итогов и награждение победителей и призёров "Всероссийских соревнований среди учащихся "Серебряный мяч".

14.00 – в детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало на ул. Московской, 12 пройдет концерт участников совместного проекта с общественной организацией "Особая семья".

 

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