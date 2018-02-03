Какие события ожидаются завтра в Петрозаводске и Карелии?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 4 февраля.
В 09.00 во дворце спорта Koral (ул.Пограничная, 50) состоится чемпионат и первенство по мини-футболу.
В 10.00. Лыжная трасса "Фонтаны". Дни фестиваля "Зимние Фонтаны".
С 11.00 в Петрозаводске на Кургане пройдет этап Кубка России, открытый чемпионат и первенство республики по зимнему триатлону и республиканский фестиваль детского зимнего триатлона IronKids.
В 12.00 в Доме бокса им. Л.Левина (ул.Шотмана, 38а) турнир на призы МСМК Н.А.Разумова по боксу (финальные бои, торжественное закрытие, награждение).
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Что для вас будет определяющим при выборе автошколы? Логично, что вы ожидаете от нее высокого качества преподавания, адекватной цены, серьезной материальной базы, квалифицированных педагогических кадров, добросовестных инструкторов.
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