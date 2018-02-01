Какие события ожидаются завтра в Петрозаводске и Карелии?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 2 февраля.

Сегодня состоится рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Сортавальский район.

В Петрозаводске в Университетском лицее, Финно-угорской школе, школе № 38, Лицее №1 и школе № 14, а также в школе поселка Валдай Сегежского района состоится Всероссийская тренировка по проведению ЕГЭ.

12.00 - в Доме бокса им. Л.Левина на ул.Шотмана, 38а состоится турнир на призы МСМК Н.А.Разумова по боксу. В программе- предварительные бои, торжественное открытие.

15.00 - на ул. Свердлова, 8 пройдет заседание Коллегии министерства национальной и региональной политики Республики Карелия.

15.00 – в кинотеатре "Калевала" состоится кинолекторий-викторина "Сталинградская Победа. 75 лет".

18.00 - в Национальном музее РК пройдет публичный лекторий, посвященный истории края на тему: "Петрозаводск в 1917 – 1922 гг.".