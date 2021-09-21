Переезд россиян в Польшу на ПМЖ в 2021 году: преимущества, программы, условия жизни

Особенности иммиграционной политики Польши и преимущества жизни в этой стране.

Иммиграционная политика Польши имеет ряд особенностей, которые нужно знать иностранцам. При переезде в новую страну человек сталкивается с другим менталитетом, новыми традициями и незнакомой культурой. Адаптация занимает немало времени. Зачастую ритм жизни жителей постсоветского пространства не совпадает с тем, который ожидает иммигрантов в новой стране. Самой близкой по духу для граждан СНГ является Польша – развитое государство, которое славится своей богатой историей и европейским нравом. Это одна из самых привлекательных стран для туристов и эмигрантов.

Программы для переезда

Правительство Польши предлагает иностранцам несколько программ, которые помогут легализоваться в стране. Самой быстрой является оформление Карты поляка. Получить ее можно с миграционной компанией Аристипп, отзывы клиентов которой доказывают, что Карта поляка дает возможность иностранному подданному переехать жить в Польшу на ПМЖ, получать там льготы и финансовую помощь, а после года времени оформить гражданство. Такой документ чаще выдают тем претендентам, у которых есть польские корни. К рассмотрению принимаются родственники до третьего колена. Карта поляка дает возможность резиденту:

бесплатно получить визу на длительный срок;

трудоустроиться без разрешений;

открыть свое дело;

посещать музеи бесплатно;

пользоваться скидкой на общественный транспорт;

поступать в ВУЗы на бесплатную форму обучения.

Программа репатриации требует от претендента знания польского языка, истории и культуры государства. После переезда с Картой поляка в Польшу на ПМЖ уже через год иностранец может претендовать на получение паспорта.

Также популярным вариантом для переезда является схема, предусматривающая возможность получения статуса в результате заключения брака. Много и тех иностранцев, которые намерены переехать в Польшу к детям или родителям. Предварительно такой претендент должен подготовить документальную доказательную базу того, что на территории Польши у него есть родственники. При рассмотрении заявки во внимание берут и финансовую состоятельность иностранного подданного.

Преимущества переезда в Польшу

Получение европейского паспорта открывает новые возможности. Гражданство Польши – это шанс улучшить уровень жизни, реализоваться в определенной сфере и создать все условия для счастливого будущего детей.



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Выделяют ряд преимуществ, которые делают жизнь в Польше комфортной для иностранцев:

путешествия по странам Европы без оформления визы;

возможность принимать участие в культурных мероприятиях: концертах, ярмарках, выставках;

жизнь в развитой, благополучной стране с неповторимым архитектурным наследием;

стабильная экономика и высокий уровень жизни граждан;

высокое качество товаров повседневного потребления;

низкий уровень безработицы.

В стране хорошо развит общественный транспорт. Между городами курсируют скоростные поезда.

Условия жизни

В стране активно развиваются сферы промышленности, сельского хозяйства и туризма. В период кризиса Польша сохраняла стабильность. Локомотивом польской экономики является машиностроение. Развиты и другие отрасли, такие как:

швейная и текстильная;

мебельная;

химическая;

производство фарфора;

изготовление спортивных товаров и т.д.

Значительную часть прибыли приносит сельское хозяйство. Предприятия получают доход от экспорта зерновых и ягодных культур, а также свеклы. В европейские страны поставляют в большом объеме:

морская рыба;

мясо;

яйца;

молочные продукты.

Средний ежемесячный оклад гражданина Польши составляет 800 евро с вычетом налогов. Работодатели не имеют права снижать зарплату ниже установленного минимума – 500 евро. Недавно правительство снизило ставку на подоходный налог. Отменен вычет для польских сотрудников в возрасте до 26 лет. Так власти стараются поддерживать молодое поколение во всех начинаниях.

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