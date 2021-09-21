Переезд россиян в Польшу на ПМЖ в 2021 году: преимущества, программы, условия жизни

Особенности иммиграционной политики Польши и преимущества жизни в этой стране.
Иммиграционная политика Польши имеет ряд особенностей, которые нужно знать иностранцам. При переезде в новую страну человек сталкивается с другим менталитетом, новыми традициями и незнакомой культурой. Адаптация занимает немало времени. Зачастую ритм жизни жителей постсоветского пространства не совпадает с тем, который ожидает иммигрантов в новой стране. Самой близкой по духу для граждан СНГ является Польша – развитое государство, которое славится своей богатой историей и европейским нравом. Это одна из самых привлекательных стран для туристов и эмигрантов.
Программы для переезда
Правительство Польши предлагает иностранцам несколько программ, которые помогут легализоваться в стране. Самой быстрой является оформление Карты поляка. Получить ее можно с миграционной компанией Аристипп, отзывы клиентов которой доказывают, что Карта поляка дает возможность иностранному подданному переехать жить в Польшу на ПМЖ, получать там льготы и финансовую помощь, а после года времени оформить гражданство. Такой документ чаще выдают тем претендентам, у которых есть польские корни. К рассмотрению принимаются родственники до третьего колена. Карта поляка дает возможность резиденту:
Программа репатриации требует от претендента знания польского языка, истории и культуры государства. После переезда с Картой поляка в Польшу на ПМЖ уже через год иностранец может претендовать на получение паспорта.
Также популярным вариантом для переезда является схема, предусматривающая возможность получения статуса в результате заключения брака. Много и тех иностранцев, которые намерены переехать в Польшу к детям или родителям. Предварительно такой претендент должен подготовить документальную доказательную базу того, что на территории Польши у него есть родственники. При рассмотрении заявки во внимание берут и финансовую состоятельность иностранного подданного.
Преимущества переезда в Польшу
Получение европейского паспорта открывает новые возможности. Гражданство Польши – это шанс улучшить уровень жизни, реализоваться в определенной сфере и создать все условия для счастливого будущего детей.
Выделяют ряд преимуществ, которые делают жизнь в Польше комфортной для иностранцев:
В стране хорошо развит общественный транспорт. Между городами курсируют скоростные поезда.
Условия жизни
В стране активно развиваются сферы промышленности, сельского хозяйства и туризма. В период кризиса Польша сохраняла стабильность. Локомотивом польской экономики является машиностроение. Развиты и другие отрасли, такие как:
Значительную часть прибыли приносит сельское хозяйство. Предприятия получают доход от экспорта зерновых и ягодных культур, а также свеклы. В европейские страны поставляют в большом объеме:
Средний ежемесячный оклад гражданина Польши составляет 800 евро с вычетом налогов. Работодатели не имеют права снижать зарплату ниже установленного минимума – 500 евро. Недавно правительство снизило ставку на подоходный налог. Отменен вычет для польских сотрудников в возрасте до 26 лет. Так власти стараются поддерживать молодое поколение во всех начинаниях.
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