Какие угрозы таит уникальный проект бюджета Карелии?

Эксперт-экономист дала неутешительную оценку проекту бюджета Карелии на 2019 год, который впервые в истории республики станет профицитным.

Депутаты Законодательного собрания Карелии приняли в первом чтении первый в новейшей истории Карелии профицитный бюджет. Регион, который привык жить в долг, сформировал проект бюджета на следующий год, в котором доходы на 760 млн рублей превышают расходы. В плюсе карельской казны региональные финансисты видят порядка 40 млрд рублей. В графе расходов обнаруживается более 39 млрд рублей.

Документ вызвал ожесточенные споры.

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